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Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный
Лидер Северной Кореи заявил об уверенности развития отношений России и КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.
Состоялось общение в расширенном составе. Оно длилось более часа. Помимо развития космической отрасли, обсуждали вопросы экономического и гуманитарного характера. При этом Ким Чен Ын поддержал Россию "в борьбе против империализма".
На Западе началась очень громкая истерика. Вся пропаганда наперебой "трубит", что Пхеньян планирует предоставить Москве оружие. Белый дом уже заявил, что Северная Корея заплатит за это "высокую цену".
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