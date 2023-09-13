Лидер Северной Кореи заявил об уверенности развития отношений России и КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.

Состоялось общение в расширенном составе. Оно длилось более часа. Помимо развития космической отрасли, обсуждали вопросы экономического и гуманитарного характера. При этом Ким Чен Ын поддержал Россию "в борьбе против империализма".