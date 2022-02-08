Путин и Макрон обсудили украинский вопрос

Беседа Владимира Путина и Эммануэля Макрона длилась более 6 часов. Озабоченности российской стороны остаются на Западе проигнорированными, а вступление Украины в Североатлантический альянс в Москве воспринимают как "пересечение красных линий".

Эммануэль Макрон уверен, что единственный выход из ситуации - дипломатия. У Парижа есть своя стратегия по разрешению вопроса. Подробности известны будут только после обсуждения проекта с украинской стороной. Ожидается, что сегодня Макрон обсудит их с Зеленским, а после - с союзниками по НАТО.