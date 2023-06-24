Путин: Мы не дадим повториться гражданской войне

Российское руководство не даст повториться в стране гражданской войне. Об этом заявил в телеобращении президент России Владимир Путин, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин констатировал, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев, против России направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

"Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу",

- сказал он.

Владимир Путин провел аналогию с временами Гражданской войны. "Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге - трагедией Гражданской войны: русские убивали русских, братья - братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части", - подчеркнул он.

"Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, - это именно предательство", - заявил президент России.

Действия руководства ЧВК "Вагнер" Владимир Путин назвал предательством и изменой

"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию и единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению и в конечном итоге - к капитуляции. Повторю: любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности", - подчеркнул он.

"Действия против такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом", - пообещал Владимир Путин.

"Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, в ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону: она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", - сообщил глава государства.

"Как президент России, как Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан", - заверил Владимир Путин.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую и непоправимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях, - добавил Владимир Путин.-Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".

Как сообщалось, ранее в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию