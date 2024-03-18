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Путин набрал 87,29 % голосов после обработки 99,76 % бюллетеней на выборах президента РФ

ЦИК России официально объявил предварительные результаты выборов Президента. Обработано 99,76 % бюллетеней.

Так, Владимир Путин набрал 87,29 % голосов. Второе место занял Николай Харитонов. Его результат - 4,3 %. У Владислава Даванкова - 3,84 %. За Леонида Слуцкого отдали свои голоса 3,21 % россиян.

Явка составила 77,44 %. Официально итоги выборов будут подведены 21 марта.

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