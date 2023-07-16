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Путин назвал преступлением поставки кассетных боеприпасов Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что поставку Украине кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением, пишет БЕЛТА.
По его словам, оценку такими боеприпасам дала сама Администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад. "Использование кассетных боеприпасов названо самой Администрацией США преступлением. Считаю, к этому и нужно так относиться", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Президент РФ рассказал, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их украинской стороной. "У России есть достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов. До этого времени мы этого не делали, не применяли. Но если они будут применяться их против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - акцентировал внимание Владимир Путин.
Он отметил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов.
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