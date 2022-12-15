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Путин назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира
Российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира. Такую оценку глава государства дал в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года", - заявил он.
По мнению главы государства, такой результат достигнут за счет решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию с торговыми партнерами национальных валют и за счет ответственной финансовой политики.
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