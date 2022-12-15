Путин назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира

Российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира. Такую оценку глава государства дал в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года", - заявил он.