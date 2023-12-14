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Путин: Необходимости в новой мобилизации нет
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране нет необходимости в новой волне мобилизации, пишет sb.by.
Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий в СВО находятся около 244 тыс. мобилизованных, сформированы полки по обслуживанию техники. При этом 41 тыс. уволены по разным причинами, в том числе по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья. Президент России добавил, что после мобилизации была начата кампания по привлечению к добровольному заключению контрактов с Вооруженными силами РФ, в рамках которой планировалось набрать около 412 тыс. контрактников.
"Навечер 13 декабря мне доложили: набрано 486 тыс. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Набираютполторы тысячи ежедневно по всей стране", - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день никакой необходимости в мобилизации нет.
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