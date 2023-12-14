Путин: Необходимости в новой мобилизации нет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране нет необходимости в новой волне мобилизации, пишет sb.by.



Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий в СВО находятся около 244 тыс. мобилизованных, сформированы полки по обслуживанию техники. При этом 41 тыс. уволены по разным причинами, в том числе по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья. Президент России добавил, что после мобилизации была начата кампания по привлечению к добровольному заключению контрактов с Вооруженными силами РФ, в рамках которой планировалось набрать около 412 тыс. контрактников.



"Навечер 13 декабря мне доложили: набрано 486 тыс. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Набираютполторы тысячи ежедневно по всей стране", - отметил Путин.



Он также подчеркнул, что на сегодняшний день никакой необходимости в мобилизации нет.