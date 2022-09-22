Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом взаимодействие в ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении.