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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом взаимодействие в ШОС. Об этомсообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении.

© РИА Новости / Алексей Дружинин

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