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Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"24 марта объявляю днем общенационального траура", - сказал глава государства в телеобращении к россиянам.

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