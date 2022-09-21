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Частичная мобилизация объявлена в России

Частичная мобилизация объявлена в России

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о частичной мобилизации, пишет РИА Новости.

"Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации", - заявил президент России.

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