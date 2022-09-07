Путин оценил ситуацию в мире

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия -"На пути к многополярному миру". Его ключевые заявления приводит РИА Новости.

В начале своего выступления Путин констатировал, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы.

"Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле",- подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это привело к снижению доверия к доллару, евро и фунтам стерлинга, и даже союзники США сокращают свои резервы в американской валюте.

Глава государства подчеркнул, что катализатором этих процессов стало сокращение влияния Вашингтона на процессы в глобальной экономике и политике.

"Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества", - сказал президент.

Продовольственная сделка не помогает развивающимся странам

Путин указал, что заключенная летом стамбульская продуктовая сделка не достигает заявленных целей -практически все продовольствие, экспортируемое в ее рамках Украиной, идет в Европу, а не в нуждающиеся страны.

"Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны".

Такую политику европейских стран Путин назвал продолжением их колонизаторского прошлого.

Президент подчеркнул, что рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран. Так, по данным ООН, если в 2019 году 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество - 345 миллионов.

"Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", - отметил глава государства.

Ситуация в России

В своем выступлении президент сообщил, что годовая инфляция в России сейчас немного превышает 14 процентов, и есть тенденция к снижению.

"Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12 процентов, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели - кто-то говорит 5-6 процентов, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень в четыре процента", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, но остаются проблемы, связанные с поставками из-за рубежа. Валютный и финансовый рынки также стабилизированы, уровень безработицы находится на историческом минимуме - меньше четырех процентов.



