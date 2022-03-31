Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами", - сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - пояснил президент России.

Владимир Путин отметил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях. Он также подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. "Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты (в случае неуплаты за газ рублями) будут остановлены", - сказал российский лидер.

Президент РФ сообщил, что Россия намерена увеличивать долю расчетов в национальных валютах и валюте стран, являющихся надежными партнерами.