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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами", - сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - пояснил президент России.

Владимир Путин отметил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях. Он также подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. "Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты (в случае неуплаты за газ рублями) будут остановлены", - сказал российский лидер.

Президент РФ сообщил, что Россия намерена увеличивать долю расчетов в национальных валютах и валюте стран, являющихся надежными партнерами.

Владимир Путин также отметил, что правительство России, регионы, Центробанк РФ должны выстраивать свою деятельность исходя из того, что санкционное давление на страну сохранится, как это было и в предыдущие годы.

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