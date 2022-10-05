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Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России

Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: kommersant.ru

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