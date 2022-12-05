Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о крупных штрафах за пропаганду

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Информация о подписании президентом появилась в 5 декабря в карточке этого закона в базе данных Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другие документы. Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение.

Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних - ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Также Путин подписал закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в интернете. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация.

Нельзя будет продавать товары, в том числе импортные, с информацией, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Параллельно другой федеральный закон, подписанный Путиным, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении лиц любого возраста (а не только детей).

Как пояснял ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, ранее была запрещена пропаганда педофилии, ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Теперь это распространяется на лиц любого возраста. Закон вступает в силу со дня опубликования.