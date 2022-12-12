В России углубят дно Волго-Каспийского канала

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. Об этом пишет РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Астраханской области с учетом ранее данных поручений обеспечить: а) проведение дноуглубительных работ в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала для обеспечения начиная с 2023 года возможности его прохождения судами с проходной осадкой не менее 4,5 метра. Срок – 25 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Кроме того, Путин еще в 2020 году поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области - самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе. Согласно итогам совещания, установлен срок исполнения данного поручения -15 ноября 2023 года.

Также установлен срок для доклада о проведении работ по архитектурно-строительному проектированию и строительству здания морского вокзала в Астрахани. "Доклад - до 1 декабря 2023 года, далее – один раз в год", - говорится в перечне.

