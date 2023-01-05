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Путин поручил на Рождество ввести режим прекращения огня в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, пишет РИА Новости.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции - освобождениеДонбассаи создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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