Путин поручил запустить электронные визы по наиболее популярным направлениям

Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.Об этом пишет РИА Новости.



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