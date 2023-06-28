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Путин поручил запустить электронные визы по наиболее популярным направлениям

Путин поручил запустить электронные визы по наиболее популярным направлениям

Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.Об этом пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

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