Путин предостерег от наземной операции Израиля в секторе Газа

Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите СНГ, пишет БЕЛТА.



"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - подчеркнул президент РФ. Он отметил, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.