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Путин предостерег от наземной операции Израиля в секторе Газа
Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите СНГ, пишет БЕЛТА.
"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - подчеркнул президент РФ. Он отметил, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.
"Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти 2 млн человек живут. Сейчас главное все-таки - остановить кровопролитие", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что сейчас "более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки". "Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказал глава Российской Федерации.
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