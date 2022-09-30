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Путин призвал Украину прекратить огонь и вернуться к переговорам

Путин призвал Украину прекратить огонь и вернуться к переговорам

Президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, пишет ТАСС.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров", - сказал он, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

Путин отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.

Фото: РИА Новости

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