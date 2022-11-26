Путин: Россия добьется своих целей на Украине

Россия без всяких сомнений добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, пишетSputnik.



"А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений", - сказал российский лидер во время встречи с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.



Глава российского государства обратил внимание, что если бы госпереворот на Украине в 2014 году, то сейчас там бы не было военных действий. По словам Путина, восемь лет назад бандеровцы фактически пришли к власти.



"А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера, расстреливал и русских, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд по указанию Гитлера, и они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев", - отметил Путин. Именно с этим, как заметил Путин, российские военные ведут борьбу сейчас на Украине в рамках СВО.