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Путин: Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути
Россияи Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин во вторник на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, пишетТАСС.
"Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", - сказал Путин.
По его словам, в целом совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура. "Наши страны объединяет протяженная сухопутная граница, поэтому безусловным приоритетом остается формирование железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении Китай - Европа и обратно через российскую территорию в целях обеспечения потребностей возрастающих грузо- и пассажироперевозок", - отметил президент РФ.
Также он напомнил об объектах транспортной инфраструктуры, введенных в прошлом году. "Запуск движения по мостам позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов между Россией и Китаем, расширить географию торговли и увеличить объемы транзита со странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС)", - подчеркнул Путин.
Фото:пресс-службы президента РФ/ТАСС
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