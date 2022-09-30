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Путин: Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР - 98,42 %, в Херсонской области - 87,05 %, в Запорожской области - 93,11 %.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Фото: ТАСС
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