Путин: Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР - 98,42 %, в Херсонской области - 87,05 %, в Запорожской области - 93,11 %.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.