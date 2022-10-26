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Путин руководил по видеосвязи тренировкой сил стратегического сдерживания

Путин руководил по видеосвязи тренировкой сил стратегического сдерживания

Российский лидер Владимир Путин принял доклад главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания, пишет БелТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Путин вышел на видеосвязь из ситуационного центра Кремля.

Под руководством президента России в ходе тренировки прошли практические пуски баллистических и крылатых ракет, передают РИА Новости. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования применялись самолеты ТУ-95МС. Уточняется, что по полигону Кура на Камчатке выполнены пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также был проинспектирован уровень подготовки органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.

Как проинформировали в Кремле, все задачи, которые были предусмотрены в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.

Это вторые подобные учения в 2022 году.

Фото:ТАСС

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