3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Путин руководил по видеосвязи тренировкой сил стратегического сдерживания
Российский лидер Владимир Путин принял доклад главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания, пишет БелТА со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Путин вышел на видеосвязь из ситуационного центра Кремля.
Под руководством президента России в ходе тренировки прошли практические пуски баллистических и крылатых ракет, передают РИА Новости. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования применялись самолеты ТУ-95МС. Уточняется, что по полигону Кура на Камчатке выполнены пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также был проинспектирован уровень подготовки органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Как проинформировали в Кремле, все задачи, которые были предусмотрены в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.
Это вторые подобные учения в 2022 году.
Фото:ТАСС
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все