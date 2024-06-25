Путин считает, что мирная инициатива РФ способна завершить конфликт в Украине

Выдвинутая Россией мирная инициатива предусматривает реальную возможность завершения конфликта в Украине. Об этом в приветствии участникам X Примаковских чтений заявил президент РФ Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .



По словам российского лидера, предложения Москвы способны остановить конфликт и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Путин также подчеркнул, что многие западные политики даже не пожелали вникнуть в суть выдвинутой РФ инициативы.



В свою очередь Юрий Ушаков, выступая на Примаковских чтениях, заявил, что российской стороной положен на стол вариант, "который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия".

