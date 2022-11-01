Путин сообщил, что "Газпром" исследовал места взрывов на "Северных потоках"

Компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках" и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. Об этом заявил 31 октября журналистам президент РФ Владимир Путин. Об этомпишет ТАСС.

"Мне сегодня [глава "Газпрома" Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", - сказал российский лидер.

По его словам, были обнаружены две воронки - три и пять метров глубиной. "Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров", - добавил он.

"Это очевидный теракт, очевидный", - подчеркнул в этой связи Путин.

"Этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону. Как раз в сторону "Северного потока - 2", который тоже оказался поврежден, видимо, этим взрывом и осколками, остатками этой трубы", - сказал президент РФ. "Нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - добавил он.

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