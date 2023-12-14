Путин: В Украине наступит мир, когда Россия достигнет своих целей в СВО

Цели специальной военной операции не меняются, а мир в Украине наступит, когда Россия достигнет этих целей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции, организованных в совмещенном формате, пишет БЕЛТА.



"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, - сказал Владимир Путин, отвечая на заданный вопрос. - Теперь вернемся к этим целям: они не меняются". Он напомнил, что речь идет о денацификации и демилитаризации Украины и ее нейтральном статусе.

Говоря о необходимости денацификации Украины, Президент России упомянул такие факты, как возведение в этой стране в ранг героя Степана Бандеры, чествование участника дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте с участием Владимира Зеленского.

"Что касается демилитаризации: не хотят договариваться, что ж, мы тогда вынуждены применять другие, в том числе военные, меры. Сегодня Украина почти ничего не производит, все привозят, извините за моветон, на халяву, но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается помаленьку", - отметил президент РФ.