Путин: Все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Об этом сообщает РИА Новости.



Президент России рассказал, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч.



"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", -отметил он.



Путин добавил, что не получал предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных.





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