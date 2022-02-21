Путин: Вступление Украины в НАТО - прямая угроза безопасности России

Вступление Украины в НАТО - прямая угроза безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам, сообщает БелТА.

"Безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы, и все, вроде бы, так, если бы не одно но: в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, которая, как известно, включает в себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - указал Владимир Путин.

Сославшись на положения Хартии европейской безопасности, принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года, президент России пояснил: "Другими словами, выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России".



Владимир Путин также обратил внимание, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных баз. "Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти, - констатировал он. - В Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это уже, по сути, и есть иностранные военные базы: просто назвали базу миссией - и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО".



Владимир Путин заявил, что Россия обладает информацией, которая говорит: вопрос вступления Украины в НАТО уже предрешен. "Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени. Мы четко пониманием, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. Обращаю особое внимание: многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране", - сказал он.



При этом президент России указал, что системы управления украинскими вооруженными силами уже напрямую интегрированы с НАТО, а альянс приступил к освоению территории Украины. "Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими, - подчеркнул он. - Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий".



"Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима, - продолжил Владимир Путин. - Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружений, снаряжения, обучение специалистов. В последние месяцы западное оружие идет в Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно на глазах у всего мира". Он также обратил внимание на то, что деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. "Мы это хорошо знаем. Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО", - отметил Владимир Путин.



По его словам, регулярные совместные учения Украины и НАТО имеют явную антироссийскую направленность. Только в прошлом году в них участвовали более 23 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. В наступившем году запланировано не менее 10 таких совместных маневров. "Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины", - заявил президент России.

