Путин высказался о необходимости создания независимой Палестины

Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ, пишет БЕЛТА. По словам главы РФ, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".

"Их целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование", - сказал Владимир Путин. "Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами", - подчеркнул он.