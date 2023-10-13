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Путин высказался о необходимости создания независимой Палестины
Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ, пишет БЕЛТА.
По словам главы РФ, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".
"Их целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование", - сказал Владимир Путин. "Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами", - подчеркнул он.
В данной ситуации, в данном месте, альтернативы двум независимым государствам просто не существует, считает российский лидер.
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