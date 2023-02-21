3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Путин выступил с посланием Федеральному собранию
Президент Путин выступил с обращением к Федеральному собранию: его речь практически целиком была посвящена конфликту в Украине. Путин отметил, что кровопролитие это было целиком подготовлено Западом, который десятилетиями воспитывал и обеспечивал оружием националистов: элиты первого мира - символ тотального беспринципного вранья. Это выявилось также в истории с Минскими соглашениями: бывшие руководители государств теперь упиваются своим вероломством, говорят про блеф и спектакль. Речь не только об Украине: с 2001 года США развязали множество войн - в них погибли 900 тыс. человек, 38 млн стали беженцами. Все это вынуждает держаться с Западом наготове, отмечает Владимир Путин: если они будут "придвигать" к нашим границам дальнобойные системы, мы найдем способ отодвинуть угрозу от наших границ.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все