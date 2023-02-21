Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Президент Путин выступил с обращением к Федеральному собранию: его речь практически целиком была посвящена конфликту в Украине. Путин отметил, что кровопролитие это было целиком подготовлено Западом, который десятилетиями воспитывал и обеспечивал оружием националистов: элиты первого мира - символ тотального беспринципного вранья. Это выявилось также в истории с Минскими соглашениями: бывшие руководители государств теперь упиваются своим вероломством, говорят про блеф и спектакль. Речь не только об Украине: с 2001 года США развязали множество войн - в них погибли 900 тыс. человек, 38 млн стали беженцами. Все это вынуждает держаться с Западом наготове, отмечает Владимир Путин: если они будут "придвигать" к нашим границам дальнобойные системы, мы найдем способ отодвинуть угрозу от наших границ.