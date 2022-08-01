Владимир Путин: Ядерная война никогда не должна быть развязана

Российская Федерация выступает за неделимую безопасность для всех стран мира и придерживается позиции, что военный конфликт с использованием ядерного оружия нельзя допустить. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает БелТА со ссылкой на РИА Новости.

В приветственном слове к участникам Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия Путин высказался на тему противостояния стран, обладающих ядерным оружием. В частности, российский лидер напомнил, что подобный конфликт не принесет победу ни одной из сторон, ведь в ядерной войне нет победителей.

В связи с этим Путин отметил, что подобный конфликт в нашем мире нельзя допустить. Он добавил, что российская сторона поддерживает идею общей безопасности для всех членов мирового сообщества.

Путин также заявил, что Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен более 50 лет назад. Все это время он обеспечивал безопасность и равновесие в мире. Принципы, заложенные в данном договоре, соответствуют интересам всех государств мира, как ядерных, так и неядерных.