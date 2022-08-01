3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Владимир Путин: Ядерная война никогда не должна быть развязана
Российская Федерация выступает за неделимую безопасность для всех стран мира и придерживается позиции, что военный конфликт с использованием ядерного оружия нельзя допустить. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает БелТА со ссылкой на РИА Новости.
В приветственном слове к участникам Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия Путин высказался на тему противостояния стран, обладающих ядерным оружием. В частности, российский лидер напомнил, что подобный конфликт не принесет победу ни одной из сторон, ведь в ядерной войне нет победителей.
В связи с этим Путин отметил, что подобный конфликт в нашем мире нельзя допустить. Он добавил, что российская сторона поддерживает идею общей безопасности для всех членов мирового сообщества.
Путин также заявил, что Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен более 50 лет назад. Все это время он обеспечивал безопасность и равновесие в мире. Принципы, заложенные в данном договоре, соответствуют интересам всех государств мира, как ядерных, так и неядерных.
Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все