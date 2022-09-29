Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", - подчеркнул он.