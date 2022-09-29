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Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", - подчеркнул он.
По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства.
"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", - объяснил глава государства.
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