Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции и является интересным партнером. Об этом он сказал 25 января на встрече с российскими студентами в МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщает БелТА.

На встрече студент Псковского государственного университета рассказал Президенту РФ о работе передовой инженерной школы гибридных технологий, созданной совместно с Белорусским национальным техническим университетом. В ответ Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям Президента Александра Лукашенко в Беларуси многое сохранено в девяностых и начале двухтысячных годов.