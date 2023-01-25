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Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции
Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции и является интересным партнером. Об этом он сказал 25 января на встрече с российскими студентами в МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщает БелТА.
На встрече студент Псковского государственного университета рассказал Президенту РФ о работе передовой инженерной школы гибридных технологий, созданной совместно с Белорусским национальным техническим университетом. В ответ Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям Президента Александра Лукашенко в Беларуси многое сохранено в девяностых и начале двухтысячных годов.
"В сфере электроники уровень неплохой, в сфере машиностроения. Есть области, в которых Беларусь занимает передовые позиции, и действительно они интересный, хороший партнер", - сказал Владимир Путин.
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