ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции

Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции

Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь в ряде областей занимает передовые позиции и является интересным партнером. Об этом он сказал 25 января на встрече с российскими студентами в МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщает БелТА.

На встрече студент Псковского государственного университета рассказал Президенту РФ о работе передовой инженерной школы гибридных технологий, созданной совместно с Белорусским национальным техническим университетом. В ответ Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям Президента Александра Лукашенко в Беларуси многое сохранено в девяностых и начале двухтысячных годов.

"В сфере электроники уровень неплохой, в сфере машиностроения. Есть области, в которых Беларусь занимает передовые позиции, и действительно они интересный, хороший партнер", - сказал Владимир Путин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все