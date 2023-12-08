Путин заявил, что будет баллотироваться на должность президента РФ

Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он ответил согласием на просьбу, с которой обратился к действующему главе государства спикер парламента ДНР Артем Жога.

ТАСС собрал основное, что известно о событии.

Просьба из Донецка

О своих планах Путин заявил после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", - сказал Путин в ответ на просьбу Артема Жоги - отца погибшего героя СВО Владимира Жоги.

"Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой Народной Республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента РФ", - рассказал журналистам Жога.

Он добавил, что готов стать доверенным лицом действующего главы государства.

Спонтанное решение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что заявление Путина было сделано "абсолютно спонтанно" и не являлось домашней заготовкой. "Ему задали [соответствующий] вопрос, и он на него ответил".

По словам Пескова, формально говорить о начале предвыборной кампании пока рано. "Де-факто, наверное, да. Де-юре он еще не зарегистрирован кандидатом". Отвечая на вопрос о сроках формирования предвыборного штаба, пресс-секретарь отметил, что дата выборов была назначена совсем недавно и все это "является нюансами, которые еще предстоит определить".

Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое намерение идти на выборы в 2024 году, заявил Песков.

Особенности голосования

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Накануне Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024. На заседании в пятницу Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. "Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным", - сказала глава комиссии Элла Памфилова.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила на заседании комиссии, что "досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта".

Не более чем в 30 регионах возможно применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - его используют только в тех субъектах федерации, где оно уже проходило ранее. "Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать. Решение о применении ДЭГ в том или ином регионе мы будем принимать на основе их заявок", - пояснила Памфилова.