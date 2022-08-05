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Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа

Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа

Президент России Владимир Путин сказал, что европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из РФ, сообщает РИА "Новости".

"Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить: и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Путин также отметил, что для потребления в самой Турции и нефть, и газ, и уголь из РФ идут в большом объеме.

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