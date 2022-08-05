Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа

"Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить: и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

