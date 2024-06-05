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Путин заявил, что Россия достигла цели по вхождению в четверку экономик мира

Путин заявил, что Россия достигла цели по вхождению в четверку экономик мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств указал на достижение поставленной им цели вхождения страны в четверку экономик мира, сообщает ТАСС.

"Мы ставили перед собой цель. По данным международных структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место, - отметил Путин. - По мнению Мирового банка, Россия сегодня - четвертая экономика мира по паритету покупательской способности".

Он также заявил, что западные страны рассчитывали подорвать экономику России в срок от трех до шести месяцев, однако очевидно, что это не произошло.

"Ну, хорошо, собирались подорвать экономику РФ и полагали, что это произойдет в течение 3, 4, 6 месяцев. Но все же видят, что этого не происходит", - констатировал российский лидер.

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