Путин заявил, что Россия достигла цели по вхождению в четверку экономик мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств указал на достижение поставленной им цели вхождения страны в четверку экономик мира, сообщает ТАСС.



"Мы ставили перед собой цель. По данным международных структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место, - отметил Путин. - По мнению Мирового банка, Россия сегодня - четвертая экономика мира по паритету покупательской способности".



Он также заявил, что западные страны рассчитывали подорвать экономику России в срок от трех до шести месяцев, однако очевидно, что это не произошло.

