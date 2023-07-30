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Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к нему

Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к нему

Москва не хочет прямого военного столкновения России и США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил российский Президент Владимир Путин, пишет sb.by.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда готова к любому варианту развития событий. Однако, по его словам, никто "никаких столкновений не хочет". ПрезидентРФ добавил, что по инициативе США в свое время был разработан специальный механизм для предотвращения таких конфликтов.

"У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - заявил российский лидер.

При этом он отметил: "Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы".

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