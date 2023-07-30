Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к нему

Москва не хочет прямого военного столкновения России и США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил российский Президент Владимир Путин, пишет sb.by.



Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда готова к любому варианту развития событий. Однако, по его словам, никто "никаких столкновений не хочет". ПрезидентРФ добавил, что по инициативе США в свое время был разработан специальный механизм для предотвращения таких конфликтов.