Российские ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

В районе подмосковных Люберец сбили летательный аппарат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На некоторое время закрывались московские аэропорты.

Ранее в Брянской области также уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.При этом операторы атакующих Россию украинских дронов получают данные о радарах и ПВО от Запада. Об этом говорится в материале издания "Экономист". Журналисты уточняют -лишь около 40 % дронов долетают до зоны расположения цели.