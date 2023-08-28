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Российские ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
В районе подмосковных Люберец сбили летательный аппарат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На некоторое время закрывались московские аэропорты.
Ранее в Брянской области также уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.При этом операторы атакующих Россию украинских дронов получают данные о радарах и ПВО от Запада. Об этом говорится в материале издания "Экономист". Журналисты уточняют -лишь около 40 % дронов долетают до зоны расположения цели.
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