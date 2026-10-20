Пять человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Испании

Пять человек погибли за две недели сильных дождей и наводнений в Испании. Подтопило Каталонию: вода проникала в жилые дома, уносила автомобили, люди были вынуждены спасаться на крышах домов.

Непогода нарушила транспортное сообщение: ряд дорог перекрыли, движение поездов ограничили.

Власти призвали население отказаться от поездок, если в них нет острой необходимости.

Последствия мощных осадков затронули и другие районы страны, в том числе Валенсию, Аликанте и Альмерию.