Пять стран НАТО отказались отдавать Киеву 0,25 % ВВП

Британия и Франция отказываются вводить фиксированный налог в рамках НАТО для спонсирования Украины. Как сообщает The Telegraph, инициатива обязать страны блока ежегодно направлять Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП единогласной поддержки не получила. Помимо Лондона и Парижа, против идеи - Италия, Испания и Канада.

Заблокировав проект соглашения накануне саммита в Анкаре страны дали понять, что не готовы брать на себя жесткие финансовые обязательства в условиях собственных бюджетных дефицитов и топливного кризиса.