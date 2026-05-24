3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Пять стран НАТО отказались отдавать Киеву 0,25 % ВВП
Автор:Редакция news.by
Британия и Франция отказываются вводить фиксированный налог в рамках НАТО для спонсирования Украины. Как сообщает The Telegraph, инициатива обязать страны блока ежегодно направлять Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП единогласной поддержки не получила. Помимо Лондона и Парижа, против идеи - Италия, Испания и Канада.
Заблокировав проект соглашения накануне саммита в Анкаре страны дали понять, что не готовы брать на себя жесткие финансовые обязательства в условиях собственных бюджетных дефицитов и топливного кризиса.
Впрочем, нашлись и те, кто готов раскошелиться. Минимум 7 стран НАТО предложение поддержали. Среди них - Польша, Нидерланды, а также страны Прибалтики и Северной Европы.