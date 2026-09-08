Сразу пять военнослужащих пострадали во время учений в Эстонии, сообщают местные СМИ. Несчастный случай произошел во время тестовых стрельб минометными боеприпасами. По заявлению военных, внутри оружия возникло избыточное давление, что привело к разрыву ствола.

При этом оружие, по заверению командира, было исправным, а солдаты знали, как с ним обращаться. Что в таком случае стало причиной инцидента, станет предметом отдельного расследования.