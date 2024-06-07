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Пять человек госпитализированы после взрыва на АЗС в Ереване

Пять человек госпитализированы после взрыва на АЗС в Ереване

В результате взрыва на АЗС на 2-м км автотрассы Ереван - Севан пострадали 5 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой наРИА Новости.

"В результате взрыва на АЗС на автотрассе Ереван-Севан, по предварительным данным, пять граждан пострадали и были госпитализированы", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян также сообщал, что на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате чего возник пожар. Позднее он добавил, что есть и пострадавшие, но их число не назвал.

По информации местных СМИ,на месте происшествия работают 12 расчетов спасателей. Есть пострадавшие. Ведется расследование случившегося.

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