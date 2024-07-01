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5 человек погибли, более 60 получили ранения в результате взрыва природного газа в Турции

5 человек погибли, более 60 получили ранения в результате взрыва природного газа в Турции

Жертвами взрыва природного газа в западной турецкой провинции Измир стали 5 человек, а по меньшей мере 60 получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой наСиньхуа.

По данным государственной телекомпании TRT, взрыв произошел 30 июня на первом этаже офисного здания в районе города Торбали. Там также сообщили, что по меньшей мере 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Губернатор региона подтвердил случившееся, а также рассказал, что взрыв повредил 11 близлежащих зданий.

"В качестве меры предосторожности подача газа отключена, а с территории население эвакуируется”, - констатировал он.

Министр юстиции заявил в соцсети X (ранее Twitter), что ведется расследование случившегося при координации двух прокуроров.

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