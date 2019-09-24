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Пять человек погибли при землетрясении в Пакистане

В Пакистане пять человек погибли, более ста пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 6,3. Толчки зафиксированы примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Удары ощущались и в соседней Индии. Вооруженные силы Исламской Республики подключились к проведению поисково-спасательной операции. Число жертв может возрасти.

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