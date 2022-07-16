Пять кандидатов продолжают борьбу за место Бориса Джонсона

В Великобритании продолжается борьба за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Осталось пять кандидатов, далее участвовать в голосовании будут все члены Консервативной партии. Британская пресса публикует карикатуры на участников с подписью "Пятеро выбивают дурь друг из друга".

Пока же обязанности премьера продолжает исполнять Борис Джонсон в свободное от вечеринок время. На Даунинг-стрит собираются провести совещание по поводу аномальной жары, но не могут сказать, присоединится ли к ним Борис Джонсон. Там заявили, что исполняющий обязанности премьера находится в своем загородном особняке и готовится к вечеринке в честь своих сотрудников.