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Пять стран ЕС заберут с греческих островов детей-беженцев
Уже пять стран Евросоюза согласились забрать с греческих островов детей-беженцев, которые находятся там без сопровождения взрослых. Так, Германия, Финляндия, Франция, Люксембург и Португалия, по предварительным подсчетам, приютят около двух тысяч детей. Многие из них спят под открытым небом, плохо едят и не имеют доступа к медикаментам. Напомним, ситуация обострилась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границу с ЕС для мигрантов. Сейчас на погранпереходах скопились тысячи людей, которые пытаются прорваться в ЕС.
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