Пять стран ЕС заберут с греческих островов детей-беженцев

Уже пять стран Евросоюза согласились забрать с греческих островов детей-беженцев, которые находятся там без сопровождения взрослых. Так, Германия, Финляндия, Франция, Люксембург и Португалия, по предварительным подсчетам, приютят около двух тысяч детей. Многие из них спят под открытым небом, плохо едят и не имеют доступа к медикаментам. Напомним, ситуация обострилась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границу с ЕС для мигрантов. Сейчас на погранпереходах скопились тысячи людей, которые пытаются прорваться в ЕС.