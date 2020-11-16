Пять тревожных итогов для Пятой республики. Смотрите вечером в "Понятной политике" на "Беларусь 1"

Два года "желтым жилетам" и три c половиной - новой Франции при Макроне. Какие законы принимает Париж, чтобы погасить протесты? Почему меры называют драконовскими, и что грозит митингующим? А также суды, теракты, падение экономики и цензура в интернете. Пять тревожных итогов для Пятой республики. Поговорим об этом в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы".