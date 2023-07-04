ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пять украинских беспилотников пытались атаковать Московский регион

Пять украинских беспилотников атаковали 4 июля Московский регион, сообщают в Минобороны России. По информации ведомства, четыре дрона на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал на территории Одинцовского района Московской области.

Жертв и пострадавших нет. Почти на три часа приостановил свою работу аэропорт Внуково. В МИДе назвали случившееся актом терроризма.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все