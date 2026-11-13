Пятая часть бюджета ФРГ уйдет на оборону

Власти Германии делают ставку на масштабную милитаризацию за счет налогоплательщиков. По данным Bild, Берлин утвердил рекордный госбюджет на 2027 год в размере более 560 млрд евро. Почти пятая часть средств - около 110 млрд - пойдет напрямую на оборону.

Пока правительство наращивает военные траты в ущерб другим статьям расходов, европейские союзники бьют тревогу. Как ранее писала Wall Street Journal, форсированное перевооружение ФРГ вызывает растущую обеспокоенность в Европе. Соседи опасаются, что стремительное усиление немецкой армии нарушит баланс сил на континенте.