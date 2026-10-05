Пятая волна протестов за 10 лет: как "режим Макрона" отвечает дубинками на требования французов

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Франция снова бастует, массово, с огоньком и дубинками, ведь у полиции на все ответ только один. Пока "режим Макрона" избивает тех, кто вышел на улицу, европейский политикум просто молчит, своим ведь можно.

Но мы сегодня не про двойные стандарты, а про то, насколько накипело у французского общества. Люди устали страдать от глупой политики, хотят жить лучше и хотят перемен. Премьер меж тем готовит бюджет, в котором нужно найти 54 млрд евро экономии. Денег нет, а французы требуют их вернуть себе. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Это пятая крупная волна протеста за десять лет. Франция снова делает то, что умеет лучше всего: выходит на улицу. Но нынче ситуация необычная, бастуют не представители одной отрасли, а сразу нескольких - от рыбаков до пожарных и работников железной дороги. И даже старшеклассники вышли сказать свое "фе", их тоже не пожалели.

Всего за неделю полицейские задержали по всей стране более 5 тыс. человек. Только представьте, почти 90 % из них - несовершеннолетние, а большинство - школьники. В результате массовых разгонов и демократии Макрона тяжелые травмы получили как минимум 170 учеников. На данный момент во Франции заблокированы или закрыты до 40 вузов. 5 октября власти страны также полностью или частично закрыли до 500 школ.

Пока Макрон хорохорится с высоких трибун, угрожая Путину и безмерно любя Украину, во Франции уже второй год глубокий бюджетный и политический кризис, который и вынуждает людей все чаще обращать на себя внимание.

К радикальным действиям первыми перешли рыбаки: в середине сентября они заблокировали сразу несколько портов и нефтебаз. Их лозунги звучали понятно: "Европа нас убивает" и "Европа топит наши лодки, а Париж за этим наблюдает". Помимо этого они жаловались на постоянно растущие бюрократические требования Парижа и Брюсселя.

Эстафету подхватили пожарные и решили не мелочиться, объявили шестинедельную забастовку по 20 октября. Профсоюзы требуют увеличения штатов, современного оборудования и признания профессиональных рисков, особенно после летних пожаров. К слову, в январе пожарные уже забрасывали полицию огнетушителями.

Параллельно бастуют энергетики, угрожая отключениями, медики, ученые, представители системы высшего образования, а также студенты и школьники. В акциях принимают участие учащиеся более чем 400 учебных заведений.

Школьники жалуются на то, что учится практические невозможно: зимой в классах холодно, летом невыносимо жарко, в столовых хозяйничают крысы и тараканы, в школах не хватает персонала, многое из оборудования устарело или сломалось.

29 сентября во Франции прошла масштабная общенациональная забастовка госслужащих и акции протеста против бюджетной политики и планов жесткой экономии. Она затронула фактически всю вертикаль государства: школы, больницы, пожарные части, налоговые службы, транспорт. Учителя отменили занятия в тысячах школ, врачи работали по минимальному графику, пожарные вышли на митинги в форме. Для Франции это отдельный символ, потому что этих людей страна привыкла считать стоящими вне политики. На улицы по разным подсчетам вышли до 500 тыс. человек.

По сути, бьет в набат вся государственная машина, требующая денег у самой себя. Масштабные акции протеста сотрясали Францию всю неделю. Полиция не мелочилась и скручивала людей сотнями.

Интересно наблюдать за французской свободой: жесткие разгоны с применением дубинок, резиновых пуль и откровенного насилия. Сразу вспоминается, как Париж реагировал на работу белорусских правоохранителей в 2020 году.

У протестующих нет заоблачных требований: повысить зарплату, остановить сокращения и улучшить условия труда на фоне мер жесткой экономии, которые предлагаются на следующий год. Премьер хочет сэкономить те самые 54 млрд евро, что предполагает заморозку госрасходов, зарплат и индексации выплат.

На протестах речь идет об "индексной точке" - базовом коэффициенте, от которого считается зарплата всех бюджетников Франции. Он заморожен с июля 2023 года. Три года учитель, медсестра и полицейский получают одинаково, а цены за это время выросли. Профсоюзы называют новое замораживание "плевком в лицо". За гротескной формулировкой стоит сухая арифметика: реальные доходы бюджетников падают каждый месяц. Но правительство Лекорню денег не предлагает, оно предлагает лишь экономию. Заморозка "индексной точки" - один из инструментов, который позволяет не платить.

Теперь про студентов. Здесь другая логика, и, пожалуй, более тревожная для Парижа, потому что студенческие бунты во Франции имеют свойство перерастать в общенациональные кризисы.

Все началось еще 21 сентября с одного лицея Сент-Экзюпери в Кретее под Парижем. Причиной стали незаполненные ставки преподавателей. За неделю волна разрослась, к 29 сентября более 100 лицеев по всей стране оказались заблокированы. В парижском лицее Ламартен около 80 учащихся стояли у входа с плакатами, на которых было написано: "часов занятий больше, чем сна".

Требования школьников звучат непривычно для взрослой политики: не хватает учителей, классы переполнены, расписание с восьми утра до шести вечера, здания в плохом состоянии. Проблемы настолько бытовые, что выглядят почти мелочью. Но эти же дети смотрят на учителей, которые бастуют за выживание, и связывают одно с другим без всяких объяснений.

Власть же в ответ, похоже, и не думает заниматься решением назревших проблем. Вместо диалога выбрана карательная педагогика. На требования детей получать нормальное образование им заламывают руки, бью дубинками и травят газом. Вот такой жестокий урок французской демократии: вместо математики и литературы полицейское насилие и массовые аресты.

Самый яркий показатель того, насколько французы разгневаны - просто катастрофические рейтинги власти. У Макрона показатель рухнул до 16 %, это абсолютный минимум за все его президентство. Негативно его работу оценивают 81 % французов.

Заместитель гендиректора Ipsos-BVA Брис Тентюрье отметил, что для Макрона ситуация сейчас "даже хуже, чем во времена "желтых жилетов". Что касается премьера, здесь дела плохи примерно также, рейтинг Лекорню составляет всего 20 %.

Для нынешнего премьера ситуация в экономике аховая. Госдолг превысил 3,5 трлн евро, это новый исторический максимум. Дефицит бюджета составляет более 5 % ВВП. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен до 0,5 %. Пару недель назад Лекорню направил министрам письмо с указанием заморозить все государственные расходы на 2027 год, за исключением оборонного ведомства. Также он заявил, что повышать налоги не будет, значит, остается только резать расходы. А резать расходы во Франции - это всегда одно и то же: социальные программы, госсектор, местные бюджеты.

Аргумент правительства звучит логично: денег нет, кредиторы требуют дисциплины, дальше будет хуже. Аргумент профсоюзов звучит не менее логично: почему счет за кризис всегда оплачивают те, у кого зарплата двести евро выше прожиточного минимума, а не те, кто получил выгоду от десятилетий дешевых кредитов?

И вот здесь сходятся все линии. Макрон, начавший первый срок как реформатор-либерал, к концу второго срока превратился в консервативного экономиста с худшим рейтингом среди лидеров G7. Страна часто меняет премьеров. Каждая реформа встречается новой забастовкой, каждая забастовка влечет уступку, каждая уступка - новый дефицит. Это замкнутый круг, из которого во Франции не выходят уже 10 лет.

Французская история - это сплошной уличный марафон от Великой французской революции до "красного мая" 1968 года и пресловутых "желтых жилетов". И среди причин всегда либо пенсии, либо социальные выплаты.

В 1995 году премьер Ален Жюппе предложил реформу пенсий для госслужащих. Ответом была одна из крупнейших забастовок в истории страны. Транспорт был парализован три недели, больницы находились на минимальном режиме, студентов снова подключают. Жюппе настаивал и проиграл. Реформу отозвали, премьер ушел в отставку, Жак Ширак потерял Национальное собрание на досрочных выборах. При этом экономика потеряла, по оценкам, 2-3 млрд евро.

В 2010 году Никола Саркози провел пенсионную реформу, в итоге повысился возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. Профсоюзы ответили 8 днями общенациональных забастовок, на пике было более 1 млн человек. Это рекорд посещаемости, но простые французы проиграли. Реформа прошла без изменений. Это был первый раз, когда французская улица не смогла остановить реформу и с тех пор политики при каждом конфликте вспоминают 2010 год: если выдержать давление, забастовка выдохнется сама.

2018 год во Франции окрашен в желтый, "жилеты" вышли на свой протестный ход. Он продлился почти два года и стал самым продолжительным в истории. 17 ноября 2018 года на улицы вышли, по данным МВД, около 290 тыс. человек. Поводом стал рост налога на топливо, который правительство объясняло климатической повесткой. Но "желтые жилеты" - это движение без вожаков, без профсоюзов, без партий, люди из малых городов и пригородов, которых в Париже привыкли не замечать. Они блокировали круговые развязки по всей стране, около 2 тыс. перекрытий одновременно. Впервые протест пришел не в Париж, а из провинции.

Макрону пришлось пойти на уступки, отменить повышение налога и объявить "переговоры на местах" в формате городских собраний. Появился и новый жесткий элемент: разгон демонстраций с применением резиновых пуль, были сотни раненых, в том числе журналисты. Именно после "желтых жилетов" в Париже запретили протестовать на Елисейских полях и на Площади Согласия, такая демократия.

Тут Макрон, очевидно, врал, было более 10 погибших, почти 1,5 тыс. пострадавших как раз из-за действий полиции жестких и безразборчивых. Только представьте, по протестующим выпустили 13460 резиновых пуль, но покалечили и убили себя они, видимо, сами. Европейские поборники демократии и тогда промолчали.

И вот теперь главное. Пока Париж пугает граждан гибридной атакой России, волнения среди масс намекают на системный распад самой Франции, по крайней мере, на его начало. Общество устало от конфликта, экономика балансирует на грани рецессии, а социальные расходы уступают место военным. Но вместо того, чтобы пересмотреть, очевидно, ошибочную стратегию, Елисейский дворец лишь нагнетает военную истерию.

Солидарность среди населения стала шире, чем в "желтых жилетах". Тогда протестовали те, кто вне системы, сегодня бастуют и госслужащие, и школьники, и рыбаки, и полицейские, и энергетики, то есть сама инфраструктура французского государства. Забастовка водителей грузовиков в 1997 году обрушила правительство за неделю. Представьте, что встанет весь госсектор, включая больницы и пожарных.

Вдобавок уличные требования стали конкретнее, но ответ правительства один: пустая казна. В 1968 году и 1990-х деньги находились, а в 2026-м их нет. Это не конфликт про распределение прибыли, это конфликт про убытки, ведь во французском бюджете лишь одна статья остается защищенной от сокращений - военная.

Сегодня во Франции сошлась история страны: пустая казна, правительство без мандата и без будущего, и солидарность госсектора, школьников и рыбаков - то, чего страна не видела десятилетиями. Историки уже наперебой вспоминают 1789 год. Правда, в отличие от того года, сегодня Франция не может просто занять денег на войну и печатать новые ассигнаты, она в еврозоне. И это ограничение - то, что отличает нынешний кризис от всех предыдущих. Французы говорят: "улица всегда права". Проблема в том, что улица никогда еще не сталкивалась с ситуацией, когда денег нет ни у кого.